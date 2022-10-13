Брюссель, 14 октября, 2022, 02:50 — ИА Регнум. Единственной страной Евросоюза, впервые воздержавшейся от голосования при утверждении восьмого пакета санкций ЕС против России, стала Бельгия. Об этом 13 октября сообщает газета Le Monde.

Бельгия

Le Monde «Впервые одна страна — в данном случае Бельгия — воздержалась от голосования. Хотя это решение не поставило процесс под угрозу, оно послужило сигналом».

В ходе непростых дискуссий по новому пакету антироссийских ограничений Бельгия «выторговала» для себя двухлетнюю отсрочку по импорту ряда категорий российской стали, прекращение поставок которой грозило банкротством для её металлургических предприятий. Усилиями Бельгии из нового пакета также была исключена российская алмазодобывающая компания «Алроса».

Со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата издание отмечает, что и принятие предшествующих пакетов санкций сопровождалось трудными переговорами, но «до последнего времени все 27 стран ЕС всегда голосовали за ограничительные меры в отношении России».

источник газеты Le Monde «Даже [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан никогда не воздерживался».

Как сообщало ИА REGNUM, стоимость всех экспортно-импортных ограничений со стороны ЕС после принятия восьмого пакета санкций приблизилась к €123 млрд.

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