Лондон, , 02:43 — REGNUM Жителей Великобритании призвал экономить газ и электроэнергию британский энергетический регулятор Ofgem. Об этом 13 октября сообщил телеканал Sky News.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Регулятор запустил информационную компанию, которая, согласно задумке, поможет потребителям узнать, что они могут сделать для экономии электроэнергии в зимнее время года.

Глава Ofgem Джонатан Брирли указал, что всем жителям Великобритании стоит подумать о том, как снизить потребление электроэнергии везде, где это возможно. Брирли поясняет, что такой подход поможет снизить расходы граждан, а также поспособствует отказу от углеводородов, поможет обеспечить надёжность поставок и сэкономит в бюджете страны средства, которые могут быть перенаправлены на социальные нужды.

При этом в начале октября министерство энергетики готовилось запустить подобную кампанию, но премьер-министр Великобритании Лиз Трасс помешала сделать ведомству такой шаг. Как пояснил британский министр по делам климата Грэм Стюарт, правительство страны не хочет раздувать панику, так как призыв экономить ресурсы может быть воспринят жителями Великобритании как попытку избежать дефицита электроэнергии и веерных отключений в зимнее время.

На фоне энергокризиса в Европе цена электроэнергии для домохозяйств в Великобритании выросла в два раза в сравнении с прошлым годом. По оценкам Ofgem, расходы семьи, которая пользуется газом и электричеством, в среднем будут составлять 2,5 тыс. фунтов в год ($2,8 тыс. или 175 тыс. рублей).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным Управления национальной статистики Великобритании, экономика страны сократилась в августе во второй раз за три месяца, это повышает вероятность того, что страна уже находится в рецессии.

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