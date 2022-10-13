Вашингтон, 14 октября, 2022, 02:40 — ИА Регнум. Федеральное расследование ведется в США в отношении американского олигарха Илона Маска из-за его сделки с Twitter. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на материалы суда.

OnInnovation Илон Маск

В Twitter утверждают, что юристы Маска должны были предоставить данные федеральным властям еще несколько месяцев назад, однако к настоящему времени не выполнили своих обещаний. В связи с этим компания через суд запросила необходимые документы. Иск в суд был подан еще 6 октября.

Пока юристы американского предпринимателя никак не прокомментировали эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее инвестор компании Twitter подал в суд иск против Илона Маска из-за подозрений в манипуляции ценами акций компании. По его словам, из-за действий американского предпринимателя акции компании сильно подешевели.