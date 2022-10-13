Киев, 14 октября, 2022, 02:37 — ИА Регнум. Киевский режим собирается выкупить у африканских стран оружие советского образца, заявил представитель Киева Дмитрий Кулеба российским пранкерам Владимиру Кузнецову (Вован) и Алексею Столярову (Лексус), которые выдали себя за экс-посла США в Москве Майкла Макфола.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

По словам Кулебы, Киев заинтересован не только в получении подобных вооружений, но и нацелен на переманивание на свою сторону тех государств Африки, которые заняли нейтральную позицию или поддерживают Россию. Представитель бандеровских властей сообщил, что на проведении таких переговоров настаивают ЕС и США.

Вместе с тем он считает, что подобные сделки выгодны и для самих африканских стран. Кулеба утверждает, что Киев, контактируя с государствами Африки, стремится не заставить их занять чью-то сторону, а пытается вызвать жажду наживы и использовать ее.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня Дмитрий Кулеба написал в своей статье для журнала Foreign Affairs, что несколько официальных лиц из африканских стран, азиатских и арабских стран предлагали Киеву «отказаться от сопротивления».