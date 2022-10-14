Минск, , 13:29 — REGNUM Бывшие журналистки белорусского портала TUT. BY Ольга Лойко и Елена Толкачева включены Комитетом госбезопасности Белоруссии в перечень лиц, причастных к террористической деятельности. Их имена появились в последней версии списка, опубликованной на сайте КГБ.

Здание КГБ Белоруссии © ИА REGNUM

Как указано в списке, Лойко и Толкачева обвиняются по статье 130 УК РБ (Разжигание вражды) и 361 УК РБ (Призывы к санкциям и иным действиям, направленным на причинение вреда госбезопасности).

Как сообщало ИА REGNUM, Ольга Лойко и Елена Толкачева были задержаны в день закрытия портала TUT. BY, 18 мая 2021 года, и вместе с руководством сайта отправлены в СИЗО. Ольгу Лойко освободили в марте 2022-го, Елену Толкачеву — в июле, обе остались фигурантами уголовного дела.