Нассау, , 02:22 — REGNUM На Багамских Островах впервые с 2017 года зарегистрировали случай заражения холерой. Об этом 13 октября сообщает министерство здравоохранения Содружества Багамских Островов.

Образ смерти, выкашивающей смертельно больных холерой. Обложка журнала начала XX века

министерство здравоохранения Содружества Багамских Островов «Случай заражения холерой зарегистрирован на острове Нью-Провиденс. Пациент — 52-летний мужчина, гражданин Содружества Багамских Островов, недавно вернувшийся из путешествия».

Из какой страны вернулся местный житель, ведомство не уточняет. В настоящее время он госпитализирован, его состояние оценивается медиками как стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Ливана отмечает ухудшение эпидемиологической обстановки — за 12−13 октября число заболевших холерой в стране выросло вдвое.

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