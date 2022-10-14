Нассау, 14 октября 2022, 02:22 — REGNUM На Багамских Островах впервые с 2017 года зарегистрировали случай заражения холерой. Об этом 13 октября сообщает министерство здравоохранения Содружества Багамских Островов.
Из какой страны вернулся местный житель, ведомство не уточняет. В настоящее время он госпитализирован, его состояние оценивается медиками как стабильное.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Ливана отмечает ухудшение эпидемиологической обстановки — за 12−13 октября число заболевших холерой в стране выросло вдвое.
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