Могилёв, Белоруссия, , 13:13 — REGNUM В Белоруссии ещë одна дорога получит статус магистральной с присвоением категории «М» — речь идëт о кольцевой дороге вокруг Могилëва, которая будет называться М-15. Об этом сообщает БелТА.

Магистраль Marcus Wöckel

Ввод магистрали М-15 в эксплуатацию запланирован на июнь 2023 года. При этом транзитное движение по юго-западному обходу Могилëва будет запущено уже 7 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии уже используются 13 автомагистралей со статусом М. Самая известная из них — основная транзитная дорога М-1 «Брест — Минск — граница РФ».