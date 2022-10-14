Нижний Новгород, , 02:13 — REGNUM Власти Нижегородской области обещают помочь мобилизованным в рамках СВО жителям региона решить вопросы, связанные с погашением процентных платежей по их кредитным и лизинговым обязательствам. Об этом сообщили в нижегородском правительстве.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, по кредитам в размере до 1 млн рублей компенсация составит 100%, от 1 млн до 6 млн рублей — 50%, а по микрозаймам предусмотрена компенсация тела кредита без учета начисленных процентов.

Также региональные власти пообещали оказать поддержку в погашении процентов по кредитным и лизинговым обязательствам субъектам индивидуального и малого предпринимательства — в случае, если более 25% их работников призваны в армию по мобилизации.