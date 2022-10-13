Минск, 14 октября, 2022, 02:09 — ИА Регнум. Белоруссия ввела режим контртеррористической операции из-за угроз со стороны ряда сопредельных стран, сообщил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

President.gov.by Александр Лукашенко среди белорусских военных

«Глава нашей страны провел ряд совещаний с силовыми структурами, введен режим контртеррористической операции», — сказал руководитель МИД в интервью «Известиям».

Он отметил, что такой шаг необходим для защиты жителей Белоруссии. Макей пояснил, что белорусские власти получали сведения о планируемых провокациях со стороны соседних государств.

По словам министра, некоторые планы касаются «чуть ли не захвата отдельных участков территории» республики. Глава МИД добавил, что вооруженные силы и специальные службы Белоруссии готовы дать отпор на любые провокационные шаги.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября белорусский президент Александр Лукашенко предупредил, что с территории бывш. УССР может быть нанесен удар по Белоруссии. 13 октября госсекретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович заявил, что республика готова дать отпор внешним силам в случае нарушения государственной границы.