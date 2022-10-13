Пхеньян, 14 октября, 2022, 02:01 — ИА Регнум. Южнокорейские войска вели многочасовые артобстрелы вблизи территории КНДР. Об этом говорится в официальном заявлении генштаба Корейской народной армии (КНА), сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«По сообщению о действиях противника на фронте, 13 октября в районе перед 5-м корпусом нашей армии южнокорейские войска вели артобстрелы более 10 часов», — говорится в сообщении.

В генштабе добавили, что северокорейские войска дали решительный военный ответ на провокацию Сеула. Также командование сделало предупреждение Южной Корее и призвало воздержаться от провокаций, нагнетающих напряженность между странами.

Отметим, что пока официальный Сеул не делал никаких заявлений по вопросу обстрелов. Также не объявлялось о проведении каких-либо учений южнокорейской армии в том районе.