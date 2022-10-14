Вашингтон, , 01:53 — REGNUM США приветствуют проведение президентских выборов в Ираке, однако призывают власти республики воздержаться от применения насилия. Об этом заявил официальный представитель американского Госдепа Нед Прайс в ходе брифинга.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«США настоятельно призывают все стороны воздержаться от насилия и разрешать разногласия дружественным и мирным путем посредством политического процесса», — заявил он.

Прайс добавил, что Вашингтон намерен и в дальнейшем развивать отношения с Багдадом. Также он призвал иракские власти учитывать волю народа.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября один из кандидатов на пост президента Ирака заявил о прекращении своего участия в выборах. Он заявил, что отказался от участия в выборах ради достижения национального согласия в республике.