Москва, , 01:50 — REGNUM Постоянный снежный покров накрыл уже значительную часть азиатской части России, в ряде регионов на реках начался ледостав. Об этом 14 октября рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По первому снегу Анна Кумицкая © ИА REGNUM

«Уже половина азиатской части страны покрыта снегом — практически вся Якутия, северная половина Красноярского края, север Хабаровского края, Магаданская область, Чукотка, даже Иркутская область. Это уже устойчивый снежный покров», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

По словам метеоролога, в азиатской части России на многих реках уже начался ледостав.

Роман Вильфанд «Развитие ледовых явлений началось на реках севера Якутии, Красноярского края, Иркутской области, Бурятии, Магаданской области, Хабаровского края, Амурской области. Начался процесс замерзания».

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае значительно похолодает, изменение погоды связано с вторжением холодного воздуха со стороны Баренцева моря.

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