Москва, , 01:44 — REGNUM Творчество певицы Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова) просит проверить на возможное нарушение артисткой прав на свободу совести и вероисповедания Фонд защиты национального исторического наследия. Об этом 14 октября рассказала пресс-служба Следственного комитета РФ.

Клава Кока Цитата из видеоинтервью

Фонд защиты национального исторического наследия подал заявление на нарушение певицей прав на свободу творчества и вероисповедания, а также попросил возбудить в отношении Клавы Коки уголовное дело. В настоящее время следователи проверяют все обстоятельства, связанные с инцидентом.

Скандал возник в связи с выступлением певицы во Владивостоке после концерта в честь Дня знаний. Местные жители были возмущены внешним видом певицы, выступавшей на фоне российского гимна и флага, а также на фоне храма. Сама Клава Кока отмечала, что площадку для концерта выбирала не она, а в момент своего выхода на сцену она была не в «вульгарной одежде», как утверждается в заявлении, а в плаще.

«Необходимо пресекать преступные действия в том числе некоторых российских исполнителей, творчество которых не только не несет абсолютно никакой пользы, но и губительно влияет на подрастающее поколение, а также оскорбляет чувства верующих», — пояснил журналистам директор фонда Александр Карабанов.

Творчество певицы Клавы Коки правоохранительные органы проверят сразу по двум статьям — 148 УК РФ («Оскорбление чувств верующих») и 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»).

Читайте ранее в этом сюжете: Певицу Клаву Коку требуют привлечь к уголовной ответственности