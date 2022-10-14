Токио, , 01:27 — REGNUM Северокорейская баллистическая ракета малой дальности, выпущенная в ночь на 14 октября в сторону Японского моря, упала примерно в 370 км от побережья Японии, сообщило агентство Киодо со ссылкой на японского министра обороны Ясукадзу Хамаду.

Пуск ракеты Цитата из х/ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США

Глава ведомства допустил, что снаряд двигался по «неправильной траектории». Он добавил, что сведений о поврежденных самолетах или морских судах нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября Ясукадзу Хамада предупредил, что КНДР могла достичь прогресса, при котором она способна устанавливать ядерные боеголовки на свои ракеты, и территория Японии находится в зоне их досягаемости.

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