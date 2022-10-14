Бишкек, , 01:19 — REGNUM Школы Киргизии ощущают серьёзный дефицит кадров — учебным заведениям требуются более 900 учителей. Об этом на брифинге заявила начальник управления Министерства образования Самаркуль Умралиева.

Учитель ИА REGNUM

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По ее словам, за последний год нехватку педагогов удалось сократить почти в три раза.

«Раньше проблему пытались решить распределением выпускников бюджетных отделений педагогических вузов. Но после повышения зарплаты педагогам дефицит кадров в школах снизился», — подытожила представитель образовательного ведомства.

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