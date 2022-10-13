Москва, 14 октября, 2022, 01:18 — ИА Регнум. Для ремонта газопровода «Северный поток», на котором произошла диверсия, может потребоваться строительство нового участка, заявил глава Газпрома Алексей Миллер в эфире Первого канала.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«Эксперты говорят: чтобы восстановить работу после такого террористического акта, надо фактически отрезать очень большой кусок трубы на большом расстоянии и фактически на этом участке строить новый участок», — заявил он.

Миллер добавил, что восстановление работоспособности трубопровода может потребовать строительства новой компрессорной станции для использования российских турбин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что поврежденные нитки газопроводов заполнены на сотни километров водой. Он также назвал диверсии на трубопроводах беспрецедентными террористическими актами.