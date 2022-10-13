Красноярск, 14 октября, 2022, 01:13 — ИА Регнум. В пятницу, 14 октября, в Красноярске облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, дождь, температура воздуха +4… +6 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Андрей Никитин ИА REGNUM Осень

В 5:00 на Театральной площади было +2 °C.

Ночью с 14 на 15 октября ожидается до −2… +2 °C, переменная облачность, без осадков.

Скорость северо-западного ветра 3−8 м/с. Давление — 751 (+7) мм рт. ст.

В субботу, 15 октября, в Красноярске до +5… +7 °C, небольшая облачность, без осадков. Ночью — до −2… +3 °C.

В воскресенье, 16 октября, в Красноярске ожидается до +6… +9 °C днём и до +1… +3 °C ночью. облачно с прояснениями, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 14 октября на юге Таймырского муниципального района (МР) южный ветер местами при порывах до 17−22 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края на дорогах гололедица.

Читайте также: Северный завоз завершился на Таймыре