Вашингтон, , 00:59 — REGNUM Действия спецкомитета палаты представителей, расследующего дело о штурме Капитолия, раскритиковал экс-президент США Дональд Трамп за вызов его для дачи показаний о событиях, которые произошли два года назад. такое заявление сделал политик в своём аккаунте в соцсети Truth Social.

Трамп Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Трамп был возмущён действиями комитета палаты представителей, ведь такие показания могли быть актуальны несколько месяцев назад.

«Почему они ждали до самого конца, до последних мгновений их последней встречи? Потому что этот комитет — тотальная «ЧУШЬ», которая поспособствовала лишь еще большему разделению нашей страны», — пояснил экс-глава Белого дома.

Трамп может отказаться от дачи показаний, а спецкомитет может быть расформирован в случае, если по итогам выборов в ноябре большинство мест в палате представителей уйдёт к республиканцам, однопартийцам Трампа.

При этом комитет уже инициировал начать уголовное преследование двух экс-советников Трампа — Стивена Бэннона и Марка Мидоуса.