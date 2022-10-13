Киев, 14 октября, 2022, 00:58 — ИА Регнум. Европейские страны якобы не могут представить себе поражение России от Киева, поскольку боятся «неадекватной мести» Москвы при указанном сценарии, заявил представитель киевского режима Дмитрий Кулеба в ходе розыгрыша, устроенного российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые выдали себя за бывшего посла США в РФ Майкла Макфола.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кулеба

По утверждениям представителя нацистского правительства, в Брюсселе хотят избежать победы Киева, что «сильно тормозит» Брюссель. Он считает, что у политиков в ЕС своего рода раздвоение личности.

Кулеба также полагает, что «идеальным» вариантом для Европы была бы победа Киева без проигрыша России.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа российской стороны в вооруженном конфликте на территории бывшей УССР недопустима, поскольку такой результат станет поражением Североатлантического альянса.

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