Тунис, 14 октября, 2022, 00:57 — ИА Регнум. У побережья Туниса подразделения береговой охраны 13 октября обнаружили не менее 15 погибших мигрантов. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Tunis Afrique Presse.

Мигранты

Погибшие были обнаружены у берега вблизи городов Махдия, Эш-Шабба и Салакта провинции Махдия. Предполагается, что все они были нелегальными мигрантами из разных стран, в основном из расположенных к югу от Сахары африканских государств, которые стремились перебраться в Европу на маломерных судах. В настоящее время правоохранительные и миграционные службы Туниса пытаются установить их личности.

Как сообщало ИА REGNUM, подразделения береговой охраны Туниса, совместно с силами местной полиции и Национальной гвардии страны, провели серию операций по пресечению нелегальной миграции.