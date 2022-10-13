Дакка, 14 октября, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Не менее четырех человек погибли при опрокидывании рыбацкой лодки на реке Карнапхули в Бангладеш, сообщает пресс-служба местной полиции.

David Stanley Бангладеш

Сообщается, что инцидент произошел в районе населенного пункта Чаттограм, расположенного в 242 километрах к юго-западу от столицы страны Дакки. Пока спасатели обнаружили тела четверых погибших. Еще трое числятся пропавшими без вести.

По предварительной версии, рыболовное судно с 21 человеком на борту буксировали в порт. Однако из-за поломки судно потеряло управление и врезалось в другие рыбацкие лодки, после чего перевернулось. По первым данным, без вести пропали семеро человек.