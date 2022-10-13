Нью-Йорк, США, 14 октября, 2022, 00:37 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 13 октября ростом, больше других прибавил Dow Jones.

Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 827,87 пункта (2,83%), до уровня 30 038,72 пункта. S&P 500 подорожал на 92,88 пункта (2,60%), до уровня 3669,91 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 232,05 пункта (2,23%), до уровня 10 649,15 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $1,96 (2,25%), до уровня $89,23 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 12 октября снижением. больше других потерял S&P 500.

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