Манчестер, Великобритания, , 00:28 — REGNUM 30-летний опорный полузащитник национальной сборной Бразилии по футболу Каземиро с оценкой 7.90 признан лучшим игроком матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА 2022/23 «Манчестер Юнайтед» — «Омония».

Каземиро (справа) Андрей Пронин © ИА REGNUM

В матче с кипрской командой Каземиро отметился четырьмя удачными отборами и семью выигранными верховыми единоборствами. Точность передач бразильского футболиста составила 83%.

За «Манчестер Юнайтед» Каземиро выступает с 22 августа 2022 года после перехода из мадридского «Реала» за 70,65 миллиона евро. Действующее соглашение хавбека с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2026 года.