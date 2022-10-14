Лиссабон, , 00:24 — REGNUM Португалия передаст киевскому режиму шесть пожарных вертолетов производства российского конструкторского бюро «Камов», заявила португальский министр обороны Элена Каррейрас в ходе речи в Брюсселе по итогам встречи глав военных ведомств стран НАТО.

Португалия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Она отметила, что Лиссабон больше не может использовать эти аппараты из-за санкций ЕС против России. По словам Каррейрас, всем шести вертолетам нужен ремонт, а один из них сломан.

Министр также добавила, что Португалия не имеет сертификатов летной годности на указанные машины. Кроме того, португальские специалисты не способны починить эти вертолеты.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле Чехия передала Киеву 12 своих ударных вертолетов Ми-24В.

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