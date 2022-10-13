Манчестер, Великобритания, 14 октября, 2022, 00:22 — ИА Регнум. 13 октября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в матче четвертого тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2022/23 одержал минимальную победу над «Омонией» из Никосии со счетом 1:0.

«Манчестер Юнайтед»

Единственный мяч на 90+3-й минуте встречи забил 25-летний опорный полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Шотландии по футболу Скотт Мактоминей. Желтые карточки получили Андреас Какоулис, Морето Кассама и Николас Панайоту.

Матч обслуживала французская бригада арбитров во главе с Жеромом Брисаром. Ассистенты главного судьи — Бенджамин Паже и Орельен Аугер.

«Манчестер Юнайтед», одержав третью победу и набрав девять очков, укрепился на втором месте в турнирной таблице группы E. «Омония» без очков осталась на последней позиции.