Сан-Себастьян, Испания, , 00:14 — REGNUM 13 октября в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» футбольный клуб «Реал Сосьедад» в матче 4-го тура группы E Лиги Европы УЕФА 2022/23 разгромил молдавский «Шериф». Основное время встречи завершилось со счетом 3:0.

Забитыми мячами отметились Александер Серлот (45+1’), Диего Рико (66’ Роберт Наварро) и Роберт Наварро (81’ Такефуса Кубо). Матч обслуживала албанская бригада арбитров во главе с Энеа Джорджи.

Составы команд:

«Реал Сосьедад»: Алекс, Элустондо (Аранбарри, 74’), Рико, Пачеко, Ле Норман, Гевара, Сильва (Наварро, 46’), Туррьентес, Мендес (Гонсалес, 62’), Фернандес (Каррикабуру, 46’), Серлот (Кубо, 62’).

«Шериф»: Челядник, Кпозо, Раделич, Кики (Игнатов, 84’), Зухури, Гедес, Диоп, Бадоло, Мудасиру, Пернамбуко (Херон, 75’), Рашид (Визеу, 80’).