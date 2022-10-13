Рим, 14 октября, 2022, 00:14 — ИА Регнум. 13 октября в Риме на стадионе «Стадио Олимпико» футбольный клуб «Лацио» в матче 4-го тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2022/23 сыграл вничью с австрийским «Штурмом» из Граца. Основное время завершилось со счетом 2:2.

ФК «Лацио»

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Чиро Иммобил (45’ пенальти) и Педро (71’ Фелипе Андерсон). Оба гола «Штурма» на 56-й и 83-й минутах забил 19-летний датский хавбек Вильям Вик.

Составы команд:

«Лацио»: Проведель, Габаррон, Хюсай, Ладзари, Хила, Альберто (Андерсон, 58’), Катальди (Весино, 58’), Башич (Милинкович-Савич, 58’), Педро, Дзакканьи (Марушич, 46’), Иммобиле (Канчельерри, 79’).

«Штурм»: Зибенхандль, Станкавик (Любич, 79’), Вютрих, Инголитш, Аффенгрубер, Данте, Прасс, Китеишвили (Хорват, 58’), Хирлэндер (Саркария, 79’), Айети (Янчер, 79’), Эмега (Вик, 46’).

«Лацио», набрав 5 очков, остался на третьей позиции в турнирной таблице группы F. «Штурм» с тем же количеством очков расположился строчкой ниже.