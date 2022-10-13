Италия, 13 октября, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Власти итальянского региона Лацио (Рим) намерены запустить «интегрированную систему развития территории Южной Этрурии», передают национальные СМИ 13 октября.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Речь идет о территории площадью более тысячи квадратных километров (между Витербо, Чивитавеккьей и римским аэропортом «Фьюмичино»), где расположено значительное количество сохранившихся исторических и археологических объектов, связанных с этрусками.

Защищать археологическое, историческое, художественное и культурное наследие предполагается с соблюдением новейших экологических норм и обеспечением роста экономики и занятости, в том числе благодаря указанному наследию.