Тирана, , 23:49 — REGNUM В Полиции Албании 13 октября отчитались о завершении масштабной операции по борьбе с наркотрафиком.

Шкодра, Албания Diego Delso

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, операция прошла в четыре фазы, по ее результатам были арестованы 24 гражданина Албании, еще двое были объявлены в розыск.

Полицейские изъяли 191 кг наркотика и 456 кустов галлюциногенных растений.

В Шкодранском округе было выявлено с воздуха и уничтожено 355 посадок таких растений.

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