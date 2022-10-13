Рим, , 23:47 — REGNUM Лидеры леволиберальных партий Италии ищут «предателей» в своих рядах, передают национальные СМИ 13 октября.

Зал заседаний итальянского сената Fratello.Gracco

Ранее в первом же туре голосования был избран спикер сената страны, им стал представитель правых экс-министр обороны Иньяцио Ла Русса.

При этом депутаты одной из правых партий (Сильвио Берлускони) почти в полном составе участие в голосовании не принимали, что означает, что кандидата от правых поддержали по крайней мере несколько депутатов от либералов.

Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.