Брюссель, 13 октября, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Политические партии в Черногории должны в конце концов понять, что зависят друг от друга. Такое мнение высказал комиссар ЕС по вопросам расширения Оливер Варгейи 13 октября.

European Parliament Оливер Варгейи

По его словам, без сотрудничества между различными политическими субъектами Черногория не продвинется на пути евроинтеграции.

Варгейи не считает, что подписание базового соглашения с Сербской православной церковью отрицательно повлияло на отчет Европейской комиссии о продвижении Черногории на пути к ЕС. По его мнению, «это было важное событие в жизни государства».

«Я надеюсь, что после подписания этого соглашения Черногория сможет направить усилия на решение настоящих проблем», — процитировало издание Vijesti слова Варгейи.

Европейский чиновник отметил, что государство должно ускорить решение вопросов свободы СМИ, борьбы против коррупции и организованной преступности. Варгейи сказал, что такую же оценку Европейская комиссия дала Черногории в предыдущем отчете, но «из-за отсутствия большинства в парламенте уже три года нет продвижения по данным вопросам».

Напомним, что ранее Европейская комиссия опубликовала новый отчет о продвижении балканских стран на пути интеграции в Евросоюз. Премьер-министр Черногории Дритан Абазович оценил, что успехи Черногории на этом поле в новом отчете оценены «немного лучше», чем в предыдущем.