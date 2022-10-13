Барселона, Испания, , 23:45 — REGNUM 23-летний центральный защитник «Барселоны» и сборной Франции по футболу Жюль Кунде восстановился от травмы и сможет сыграть в матче Ла Лиги 2022/23 с мадридским «Реалом». Об этом 13 октября сообщает пресс-служба «сине-гранатовых».

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Жюль Кунде получил повреждение 22 сентября в матче Лиги наций УЕФА со сборной Австрии (2:0). Футболист покинул поле на 23-й минуте встречи из-за травмы подколенного сухожилия.

В текущем сезоне Жюль Кунде принял участие в шести матчах за «Барселону» во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами.

За «Барселону» 23-летний защитник выступает с 28 июля 2022 года после перехода из «Севильи» за 50 миллионов евро. Действующее соглашение Кунде с «сине-гранатовыми» рассчитано до 30 июня 2027 года.