Рим, 13 октября, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Итальянская «Лига» будет претендовать на пост министра экономики и финансов в новом составе правительства и предложит занять его Джанкарло Джорджетти, передают национальные СМИ 13 октября.

Один из лидеров «Лиги» в 2018—2019 годах работал главой аппарата правительства Джузеппе Конте, в 2021—2022 годах — министром экономического развития в правительстве Марио Драги.

Как сообщалось ранее, победу на досрочных парламентских выборах в Италии 25 сентября одержали правоцентристские партии«Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и«Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони. Они получили большинство мест в обеих палатах парламента. Решение о формировании правого правительства под руководством Мелони будет принято по итогам встречи лидеров партий с президентом страны Серджо Маттареллой.