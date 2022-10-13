Элиста, , 23:38 — REGNUM В Калмыкии до конца октября приступят к модернизации аэровокзального комплекса. Об этом 13 октября в своём телеграм-канале сообщил глава республики Бату Хасиков.

Аэропорт Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Уже в октябре приступим к реконструкции нашего аэровокзального комплекса. Это важный, знаковый объект для нашей республики, поэтому подходим к вопросу максимально ответственно. Аэропорт должен стать максимально комфортным и отвечать современным требованиям. В том числе быть доступным для маломобильных граждан», — уточнил глава Калмыкии.

ИА REGNUM сообщало, что с 24 февраля по распоряжению Росавиации аэропорт Элисты закрыт для приёма и отправки рейсов.

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