Глава Калмыкии назвал дату начала реконструкции аэровокзала
Элиста, 13 октября, 2022, 23:38 — ИА Регнум. В Калмыкии до конца октября приступят к модернизации аэровокзального комплекса. Об этом 13 октября в своём телеграм-канале сообщил глава республики Бату Хасиков.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Аэропорт
«Уже в октябре приступим к реконструкции нашего аэровокзального комплекса. Это важный, знаковый объект для нашей республики, поэтому подходим к вопросу максимально ответственно. Аэропорт должен стать максимально комфортным и отвечать современным требованиям. В том числе быть доступным для маломобильных граждан», — уточнил глава Калмыкии.
ИА REGNUM сообщало, что с 24 февраля по распоряжению Росавиации аэропорт Элисты закрыт для приёма и отправки рейсов.
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