Рим, 13 октября, 2022, 23:35 — ИА Регнум. Жители римских пригородов в районе Остии продолжают испытывать значительные затруднения при попытке добраться до центра города, передают местные СМИ 13 октября.

Руины в Остии

На линии пригородных поездов, которая является основным способом сообщения со столицей, происходят все новые сбои в электроснабжении.

Из-за задержек и отмен множества поездов на перронах собираются толпы, атмосфера накалена, передают римские журналисты.