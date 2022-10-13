Призрен, , 23:38 — REGNUM Патриарх Сербской православной церкви Порфирий, который 14 октября будет рукоположен в сан Печского архиепископа в Печском патриаршем монастыре в Косово, 12 октября прибыл в Призрен.

Патриарх Сербский Порфирий и Александр Вучич Spc.rs

В социальные сети попало видео, на котором патриарх идет по улице города вместе с епископом Феодосием и другими клириками Сербской православной церкви. Албанские журналисты назвали появление этого видео наглядным свидетельством того, что положение сербов в Косово улучшилось, поскольку патриарх счел для себя допустимой такую прогулку.

На странице монастыря Высокие Дечаны было 13 октября опубликовано следующее сообщение:

«Вчера Патриарх сербской православной церкви Порфирий прошел вместе с епископом Феодосием и другими церковными сановниками по улицам Призрена в Косово, дружелюбно взаимодействуя и общаясь с людьми и покупая продукты домашнего приготовления. Он пришел с посланием мира».

В феврале 2021 года патриарх Порфирий назвал приоритетом Сербской православной церкви помощь «страдающим сербам в Косово».

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