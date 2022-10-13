Турин, Италия, 13 октября, 2022, 23:30 — ИА Регнум. До трети малых и средних предприятий Италии по производству плодоовощной продукции находятся под угрозой закрытия, заявил 13 октября глава профильной ассоциации Italmercati Массимо Паллотини.

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Основными проблемами являются рост цен на энергию и проблемы с сырьем, в ассоциации надеются, что государство обратит большее внимание на проблему, отметил Паллотини.

В 2022 году стоимость газа и электричества в Италии выросла уже в несколько раз и продолжает расти. Цена на бензин выросла в полтора раза. Руководители тысяч компаний из разных сфер экономики отмечают, что такая ситуация ставит их на грань рентабельности.

Фиксируется рост цен на 10−25% на основные продукты питания. По предварительным оценкам, темпы роста ВВП страны сократятся вдвое, а инфляция (уже достигшая рекордных за 30 лет 9%, на основные товары — 11%) продолжит расти. На смягчение негативного эффекта от роста цен на энергоносители и сырьевые товары из бюджета уже выделено более 50 млрд евро.