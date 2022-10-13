Турин, Италия, , 23:24 — REGNUM 34-летний атакующий полузащитник туринского «Ювентуса» и сборной Аргентины по футболу Анхель Ди Мария выбыл на срок до трех недель из-за травмы задней поверхности бедра. Об этом сообщает пресс-служба «Ювентуса».

Анхель ди Мария (слева) Андрей Пронин © ИА REGNUM

Анхель Ди Мария получил травму 11 октября в первом тайме матча 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 с «Маккаби» (0:2). Футболист покинул поле на 24-й минуте встречи.

В текущем сезоне Анхель Ди Мария принял участие в семи матчах за «старую синьору» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Также полузащитник получил одну красную карточку.