Стамбул, Турция, , 23:25 — REGNUM Судоходство в проливе Босфор было приостановлено из-за поломки следующего в Россию сухогруза Annita, сообщает вечером 13 октября управление береговой охраны Турции.

Босфорский мост. Стамбул Alexxx1979

Причиной аварии стала поломка двигателя 190-метрового судна.

Капитан сухогруза, следовавшего из турецкого порта Тузла в Россию, обратился за помощью к местным властям.

К потерявшему ход сухогрузу Annita направлены катер с лоцманом и два буксира.

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