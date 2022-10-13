Стали известны подробности аварии сухогруза в Босфорском проливе
Стамбул, Турция, 13 октября, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Судоходство в проливе Босфор было приостановлено из-за поломки следующего в Россию сухогруза Annita, сообщает вечером 13 октября управление береговой охраны Турции.
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Босфорский мост. Стамбул
Причиной аварии стала поломка двигателя 190-метрового судна.
Капитан сухогруза, следовавшего из турецкого порта Тузла в Россию, обратился за помощью к местным властям.
К потерявшему ход сухогрузу Annita направлены катер с лоцманом и два буксира.