Элиста, 13 октября, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Диспетчеры службы «122» в Калмыкии получили более 1,6 тыс. звонков, касающихся частичной мобилизации. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском министерстве цифрового развития 13 октября.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

По данным ведомства, всего с начала работы горячей линии 122 (с 22 сентября по 12 октября включительно) по вопросам частичной мобилизации поступило более 1,6 тыс. звонков. По вопросам добровольного участия в СВО на номер 122 поступил 31 звонок.

ИА REGNUM сообщало, что частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября 2022 года.