Бишкек, , 23:14 — REGNUM Государственный долг Киргизии составляет более $5 млрд 219,6 млн (около 331 млрд 446 млн рублей) или 59% от ВВП страны. Об этом говорится в отчёте Министерства финансов республики.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Отметим, что за месяц он вырос почти на $6,6 млн (около 418 млн рублей).

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При этом внутренний долг Киргизии увеличился на $38,9 млн (2 млрд 471 млн рублей) и достиг $1 млрд 39,8 млн (66 млрд 29 млн рублей). А внешний долг страны за этот же период, напротив, снизился на $32,3 млн (2 млрд 53 млн рублей) — до $4 млрд 179,8 млн (265 млрд 417 млн рублей).

Также стало известно о том, что за девять месяцев 2022 года на обслуживание госдолга из бюджета Киргизии потратили свыше 24,7 млрд сомов (19 млрд рублей).

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