14 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова главы Пентагона о том, что НАТО не представляет для России какой-либо угрозы и не ищет с ней конфликтов.

Елизавета Коробова, , 07:28 — REGNUM Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Североатлантический альянс не представляет угрозы для Российской Федерации и не ищет конфронтации, стало поводом для обсуждения в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 14 октября в социальной сети «ВКонтакте».

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

«Слова представителя этого ведомства стоит истолковывать с точностью до наоборот», — считает Валя П.

Многие пользователи оказались в изрядной степени удивлены таким, сделанном на голубом глазу заявлением главы Пентагона. Граждане считают, что американский военный министр, очевидно, просто издевается, раз не видит никаких угроз для целостности и сохранности России, когда НАТО всё ближе и ближе приближается к российской границе.

«Врёт ведь и не краснеет», — заметил Валерий З.

«Недавно Столтенберг говорил, что в России надо проводить деимпериализацию и деколонизацию. И это они так конфронтации с нами не ищут?» — удивляется Дарья Н.

Некоторые комментаторы призвали НАТО показать, что альянс не представляет для России угрозы, хотя бы тем, чтобы вернуться на прежние свои границы.

«Раз не ищет, так пускай валит до границы 1991 года, как вам было сказано уже множество раз!» — написал Михаил П.

«Он лжёт! Никакой угрозы со стороны НАТО для нас бы не было, не подкрадывайся альянс так близко к нашим границам! Кого он пытается обмануть?» — задаётся вопросом Михаил П.

Ллойд Остин U. S. Secretary of Defense

Часть людей полагает, что риторика, которую используют в НАТО, очевидно, лживая и направлена на то, чтобы убедить население западных стран в том, что это не альянс создаёт угрозу начала Третьей мировой войны, а какие-то русские, которым просто померещилось.

«Ну да, конечно. У них конфронтация со всеми, кто не поддерживает их позицию и не подчиняется им. Так что пусть не врут. И не важно, Россия это или любая другая страна, с которыми они устраивают конфликт», — написала Елена Л.

Ряд пользователей указывает на то, что Североатлантический альянс принимает самое активное участие в войне против Российской Федерации на территории бывшей УССР.

«Ну да, они не ищут конфликта, поскольку они в нём уже участвуют», — отметила Татьяна К.

«Они пока чужими руками воюют с Россией: разведка НАТО, наёмники и инструктора НАТО, вооружение НАТО. А так-то да, они, конечно, ни при чём», — подметила Капитолина К.

«НАТО уже по уши в конфликте с Россией. Чего ей там искать? Оружие поставляет нацистам, снабжает их разведданными, организовывает теракты, отправляет на [территорию бывш. УССР] своих наёмников и военных, которые стреляют из натовского вооружения», — указывает Евгений У.

Нашлись и те, кто уверен, что после того, как в ходе специальной военной операции случится переломный момент, тут же войска НАТО займут западные регионы бывшей УССР, чтобы не дать России освободить всех жителей от власти киевского неонацистского режима.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Конечно-конечно! Так и ждут момента, провокации какой-нибудь, чтобы ввести свой военный контингент на [территорию бывш. УССР]», — уверен Миша М.

Напомним, 13 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил на брифинге по итогам министерской встречи НАТО в Брюсселе о том, что Североатлантический альянс не представляет угрозы для Российской Федерации и не ищет конфронтации.