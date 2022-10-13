Таллин, 13 октября, 2022, 23:33 — ИА Регнум. МИД Эстонии вызвало представителя Белоруссии, чтобы выразить резкое осуждение той помощи, которую Минск оказывает России в спецоперации на территории б. УССР. Об этом сообщает издание Postimees.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Министр иностранных дел ЭстонииУрмас Рейнсалу заявил, что белорусские власти причастны к спецоперации России. «Российская армия использует белорусские боеприпасы, запчасти и территорию для нанесения авиаударов по [территории б. УССР]», — заявил Рейнсалу.

Рейнсалу подчеркнул, что Эстония хочет усилить сотрудничество с белорусской прозападной оппозицией, основной центр которой сосредоточен в Вильнюсе. «Мы планируем направить в Вильнюс дипломата с особыми полномочиями, который сосредоточится на общении с демократическими силами Белоруссии, а в скором времени мы примем в Таллине лидера белорусской оппозицииСветлану Тихановскую», — добавил глава МИД Эстонии.

Как сообщалоИА REGNUM, в МИД Белоруссии 23 сентября вызвали временную поверенную в делах Эстонии в БелоруссииТриин Хиесалу. Ей сообщили, что проанализировали «ряд недавних умышленных действий эстонского руководства, в числе которых официальные попытки присвоить право выступать от имени белорусского народа и авантюры на площадке ООН».