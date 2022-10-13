Минск, 13 октября, 2022, 23:30 — ИА Регнум. Профессионализм зарубежных спецслужб вызывает серьезные сомнения. Об этом заявил председатель КГБ БелоруссииИван Тертель, сообщает БелТА.

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«Надо понимать, что они преследуют определенные цели. В качестве примера, сейчас есть много информации со ссылкой на разведку [киевского режима] о том, что у нас чуть ли не находятся серьезные группировки вооруженных сил возле государственной границы. Что у нас иранские дроны, что у нас готовятся удары чуть ли не по территории [б. УССР]. Это абсолютный фейк. Я, честно говоря, разочарован в оценках [киевской] разведки. Если это действительно их выводы, то профессионализм наших зарубежных коллег вызывает серьезные сомнения», — заявил Тертель.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее госсекретарь Совбеза БелоруссииАлександр Вольфович назвал информацию о переброске на белорусскую территорию дронов иранского производства «абсолютным враньëм».