Мадрид, , 23:01 — REGNUM Мадридский «Реал» больше не заинтересован в подписании 23-летнего форварда «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции по футболу Килиана Мбаппе. Об этом 13 октября сообщает издание El Chiringuito.

Килиан Мбаппе Instagram.com k.mbappe

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» готов отпустить Мбаппе из клуба следующим летом за приемлемую цену. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 160 миллионов евро.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе принял участие в 13-ти матчах за парижский клуб во всех турнирах (Лига 1, Лига чемпионов УЕФА), в которых отметился 12-ю забитыми мячами и получил две желтые карточки.