Загреб, 13 октября, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Милорад Додик убедительно победил на выборах президента Республики Сербской. Об этом 13 октября заявил президент Хорватии Зоран Миланович.

Damir Sencar Зоран Миланович

Так Миланович прокомментировал решение Центральной избирательной комиссии Боснии организовать повторный подсчет голосов на выборах президента Республики Сербской.

«Не может всё государство пересчитывать бюллетени просто из-за того, что в каком-то там селе кто-то напился и мешок с бюллетенями упал вместе с ним в ручей. Додик убедительно победил», — процитировало агентство «Танюг» слова Милановича.

Миланович добавил, что в Баня-Луке кто-то пытается устроить майдан. Также он заявил, что для Хорватии Додик — самый приемлемый кандидат на пост главы Республики Сербской.

«ЦИК подсчитал, что Додик получил на 30 000 голосов больше, чем Елена Тривич. Для электората, который составляет менее 600 000 человек, это огромное преимущество. Что за государство, в котором повторно подсчитываются голоса? Это безумие. Это подрывает демократию», — рассказал Миланович.

Напомним, что на выборах президента Республики Сербской по предварительным данным ЦИК БиГ победил кандидат от «Союза независимых социал-демократов» Милорад Додик, который получил на 30 000 голосов больше, чем его ближайший конкурент — кандидат от Партии демократического прогресса Елена Тривич. Тем не менее из-за жалоб оппозиции ЦИК принял решение начать пересчет голосов до момента провозглашения окончательных результатов выборов.