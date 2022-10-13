Бухарест, , 22:59 — REGNUM Житель Румынии стал обладателем одного из главных призов популярной в стране государственной лотереи, выиграв 147 900 леев ($20 тыс.). Об этом 13 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Ван Гог. Национальная лотерея

Счастливый билет был приобретен в торговом центре румынской столицы Бухареста. Имя и фамилия победителя не разглашаются. Известно лишь, что это мужчина пенсионного возраста, проживающий в сельской местности.

Напомним, участие в спонсируемых румынским государством лотерейных розыгрышах еженедельно принимают более миллиона граждан. Для многих румын это является единственным источником дохода.

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