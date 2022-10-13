Генуя, Италия, 13 октября, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Сотрудники генуэзской компании Ansaldo Energia (занимается производством газовых и паровых турбин и турбогенераторов) 13 октября на некоторое время заблокировали работу городского аэропорта, передают местные СМИ.

chensiyuan Площадь Феррари. Генуя

Как сообщалось ранее, еще одна акция протеста была устроена 12 октября, рабочие перекрывали кольцевую автодорогу. Они требуют не допустить увольнений на стратегическом предприятии (которые могут произойти из-за обострившихся финансовых проблем компании) и ждут, что власти начнут оказывать им большую поддержку, и воздействуют на работодателя.

Представители местных властей выразили готовность помогать рабочим, однако одновременно назвали их действия хулиганством и призвали впредь воздержаться от подобных акций.